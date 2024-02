Ibovespa avança na abertura com ações de educação em destaque

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo o último pregão da semana, com as ações de Cogna e Yduqs entre os destaques positivos do Ibovespa nesta sexta-feira, após o governo federal publicar resolução criando o Fies Social, que poderá financiar até 100% de cursos superiores

Às 10h06, o Ibovespa subia 0,27%, a 128.153,61 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, avançava 0,53%, a 130.580 pontos.

(Por Paula Arend Laier)