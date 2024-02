IGP-10 tem queda em fevereiro pela 1ª vez desde meados de 2023, mostra FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, caiu 1,08% em fevereiro, depois de subir 0,42% no mês anterior.

No IPA, os produtos agropecuários passaram a cair 2,36% em fevereiro, de uma alta de 2,22% no mês anterior, enquanto os proutos industriais aceleraram a deflação a 0,61%, de recuo de 0,22%.

A soja em grão foi destaque para o resultado do IPA, uma vez que apresentou queda de 15,01% em fevereiro, de uma taxa negativa de 1,26% em janeiro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, registrou a alta de 0,62% no mês, depois de avanço de 0,46% em janeiro.

As principais contribuições para este movimento partiram de serviços bancários (0,09% para 2,86%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,91% para 0,49%), gasolina (-0,76% para 0,19%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (-0,02% para 0,82%) e condomínio residencial (0,09% para 0,81%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez subiu 0,10% em fevereiro, depois de uma alta de 0,39% em janeiro.