Petróleo fecha em alta e com ganho semanal por tensões no Oriente Médio

As ameaças persistiram no Mar Vermelho depois que um míssil disparado do Iêmen atingiu um navio-tanque com destino à Índia que transportava petróleo.

Na quinta-feira, a IEA disse que o crescimento da procura global por petróleo estava perdendo impulso e reduziu a sua previsão de crescimento para 2024.

A agência espera que o crescimento da procura global de petróleo desacelere para 1,22 milhão de barris por dia (bpd) em 2024, cerca de metade do crescimento observado no ano passado, em parte devido a um forte abrandamento do consumo chinês. Anteriormente, havia previsto um crescimento da demanda em 2024 de 1,24 milhão de bpd.

(Reportagem adicional de Natalie Grover em Londres, Mohi Narayan em Nova Delhi e Yuka Obayashi em Tóquio)