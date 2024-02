Produtividade baixa da zona do euro pode desacelerar queda da inflação, diz Schnabel, do BCE

"O crescimento da produtividade persistentemente baixo e, recentemente, até negativo, exacerba os efeitos que o forte crescimento atual dos salários nominais tem sobre os custos unitários do trabalho para as empresas", disse ela em um evento em Florença, na Itália.

"Isso aumenta o risco de que as empresas possam repassar os custos salariais mais altos aos consumidores, o que pode atrasar o retorno da inflação à nossa meta de 2%."

Reafirmando sua posição, Schnabel disse que isso significa que o BCE tem que ser "cauteloso" e não cortar as taxas "prematuramente" para evitar um segundo surto de inflação como ocorreu na década de 1970.

Ela disse que facilitar a abertura e a expansão de empresas bem-sucedidas e a liquidação de empresas em dificuldades está entre as medidas que poderiam ser tomadas para aumentar a produtividade da zona do euro.

O aumento da produtividade facilitaria a vida do BCE para evitar períodos de inflação tanto muito alta quanto muito baixa, disse Schnabel.

"As medidas que ajudam as empresas a impulsionar o crescimento da produtividade apoiam diretamente a política monetária na busca de seu objetivo de garantir a estabilidade de preços no médio prazo", disse Schnabel.