Braskem registra queda de 9% na venda de resinas no Brasil no 4º trimestre

A Braskem atribuiu a queda ano a ano nas vendas de principais químicos a paradas programadas realizadas por clientes durante os últimos três meses de 2023, uma menor demanda de estireno e um menor volume de venda de gasolina no mercado brasileiro.

A taxa média de utilização de suas centrais petroquímicas no país ficou em 66% nos últimos três meses de 2023, queda de 6 pontos percentuais contra mesmo período em 2022, reflexo da interrupção programada de 50 dias da central petroquímica da Bahia para manutenção, de uma menor disponibilidade de matéria-prima para a central petroquímica de São Paulo -- devido à manutenção programada de um fornecedor -- e da adequação da produção frente a menor demanda global, disse a Braskem.

No exterior, as vendas de polipropileno na Europa e nos Estados Unidos caíram 1% ano a ano, para 512 mil toneladas, com menor demanda nas regiões devido à sazonalidade do período e ao processo de desestocagem da cadeia de transformação dos EUA.

Outra operação internacional importante da Braskem, as vendas de polietileno no México ficaram estáveis no trimestre em relação a um ano antes, em 178 mil toneladas, com recomposição de estoques e efeitos sazonais.

Ainda no exterior, a taxa de utilização das plantas de polipropileno nos EUA e na Europa no quatro trimestre subiu 7 pontos percentuais ano a ano, para 82%, enquanto a das plantas de polietileno no México foi de 84% (+15 p.p. na base anual).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)