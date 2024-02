Chuvas em hidrelétricas entre fevereiro e julho terão 5ª pior média da história, diz ONS

SÃO PAULO (Reuters) - As chuvas que devem chegar às usinas hidrelétricas do Brasil entre fevereiro e julho deste ano devem alcançar a quinta pior média da história, no cenário mais otimista, apontou nesta segunda-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo o ONS, a energia natural afluente (ENA) no período deve variar entre 51% e 78% da média histórica. A estimativa do limite inferior, se confirmada, seria a menor em toda série histórica de 94 anos.

O cenário foi apresentado pelo ONS em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) no início de fevereiro e divulgado nesta segunda-feira em comunicado no site do órgão.