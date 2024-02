Itamaraty chama de volta enviado em Israel e convoca embaixador israelense para dar explicações

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) -O Ministério das Relações Exteriores decidiu nesta segunda-feira chamar de volta o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, para consultas, ao mesmo tempo em que convocou o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para dar explicações ao governo brasileiro, depois que o chanceler de Israel, Israel Katz, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva persona non grata no país nesta manhã.

Em nota, o Itamaraty disse que Zonshine foi convocado para se reunir ainda nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. O chanceler brasileiro está no Rio para um encontro dos chanceleres do G20 que acontecerá na cidade nesta semana. A pasta também informou que Meyer embarcará em direção ao Brasil na terça-feira.