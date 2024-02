Sem a referência de NY, taxas futuras caem apesar de IBC-Br acima do esperado

“Ainda segundo o IBC-Br, a economia brasileira teria crescido 2,45% em 2023, o que claramente não faz sentido, dado o crescimento já acumulado nos três primeiros meses do ano”, ponderou Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, em comentário enviado a clientes.

“Julgamos, e não é de hoje, que o IBC-Br não é um bom previsor do comportamento do PIB, podendo ser útil apenas como uma métrica de atividade econômica de curtíssimo prazo”, acrescentou.

Os dados do IBC-Br não alteraram a leitura atual para a política monetária no Brasil. Perto do fechamento desta segunda-feira a curva a termo brasileira precificava 88% de chances de o corte da taxa básica Selic em março ser de 0,50 ponto percentual, como vem sinalizando o BC. Atualmente a Selic está em 11,25% ao ano.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,02%, ante 10,042% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,86%, ante 9,873% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,025%, ante 9,042%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,265%, ante 10,287%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,66%, ante 10,681%.

Pela manhã, o BC anunciou novo adiamento da divulgação do relatório Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos. Normalmente divulgado às segundas-feiras, o Focus desta semana sairia na terça em função do movimento dos servidores da autarquia por melhores salários. Agora, ficou para quinta-feira.