Trading de energia no Brasil bate recorde com volta da volatilidade por chuvas ruins

Também foram registrados neste mês recordes diários na plataforma da BBCE para a quantidade de contratos negociados (728, ante a marca anterior de 722 em janeiro de 2019) e volume de energia (7,5 mil GWh, contra máxima de 5,3 mil GWh em 26 de janeiro deste ano).

Alexandre Thorpe, presidente da BBCE, afirma que essa retomada está ligada principalmente à mudança de condições climáticas, com chuvas abaixo da média histórica no período úmido e incertezas para o futuro, como a transição do El Niño para o La Niña e seus efeitos sobre o setor elétrico.

As chuvas que devem chegar às usinas hidrelétricas do Brasil entre fevereiro e julho deste ano devem alcançar a quinta pior média da história, no cenário mais otimista, apontou nesta segunda-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O cenário de chuvas trouxe mais volatilidade aos preços, gerando tanto uma busca maior por contratações de energia para "hedge", quanto mais espaço para trading "puro".

"Tem uma mudança muito rápida da situação de 2023 para uma preocupação de preços para 2024 e em diante, até porque o mercado hoje está operando o ano, está operando 2025", disse Thorpe à Reuters.

"Nos 45 dias iniciais de 2024, já operamos um terço do volume (de energia) de todo 2023", destacou.