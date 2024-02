Ações em NY fecham em baixa pressionadas por Nvidia antes da divulgação de balanço

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq apresentando as maiores perdas, com a fabricante de chips Nvidia perdendo força antes de seu tão esperado balanço, enquanto os ganhos do Walmart contiveram as perdas do índice Dow Jones.

As ações da fabricante de chips Nvidia recuaram 4,35%, a maior queda percentual diária desde 17 de outubro, enquanto o índice Philadelfia de semicondutores caiu 1,56%, seguido por outras ações ligadas a chips.