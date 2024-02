Petrobras quer dividir gestão na Braskem, não tem intenção de exercer preferência, diz CEO

Atualmente, a Petrobras tem 36,1% do capital total da Braskem e 47% do capital votante da empresa, enquanto a Novonor detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total.

No início de novembro, o grupo petrolífero de Abu Dhabi Adnoc fez uma oferta não vinculante, no valor de 10,5 bilhões de reais, pela participação da Novonor.

"Não somos nem vendedores nem compradores dessa outra parte da Braskem, estamos parados, observando o processo, tentando em algumas conversas paralelamente, sem influenciar o processo, conhecer os potenciais parceiros que poderão ser nossos sócios, em igualdade de condições e um novo arranjo societário", disse Prates.

O executivo ponderou que a Petrobras poderá ser elemento decisivo no final das negociações, exercendo ou não direito de preferência, mas que a intenção não é essa.

"A intenção claramente não é exercer direito de preferência, é realmente ter um sócio que a gente possa trabalhar junto", disse Prates.

"É natural que numa nova estrutura, com congênere, de mesmo tamanho que a gente, tenha co-gestão, de igual para igual", detalhou, durante um evento para apresentar uma tecnologia que visa descarbonizar atividades de produção de petróleo.