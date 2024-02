XP eleva recomendação de Vale para "compra" e reduz de CSN para "neutra"

(Reuters) - Analistas da XP elevaram a recomendação das ações da Vale para "compra", enquanto cortaram a classificação dos papéis da CSN para "neutra", conforme relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

"Com expectativas de oferta versus demanda por minério de ferro apertada este ano, acreditamos que os preços das commodities devem permanecer em níveis elevados no curto prazo, com o alto desconto da Vale versus preços do minério de ferro implicando um ponto de entrada positivo para as ações."

Lucas Laghi e equipe também acrescentaram que, dado o desempenho inferior da Gerdau em relação aos pares nos últimos meses, veem as ações com descontos excessivos nos níveis atuais, justificando também a visão otimista da casa em relação ao nome, com recomendação de "compra".