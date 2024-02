Airbus está perto de acordo para vender jatos A330neo para VietJet, dizem fontes

Por Tim Hepher e Lisa Barrington

(Reuters) - A europeia Airbus está perto de fechar um acordo provisório para vender cerca de 20 aviões A330neo de fuselagem larga para a companhia aérea vietnamita VietJet, disseram fontes do setor nesta quarta-feira.

O compromisso de vários bilhões de dólares pode ser anunciado já na quinta-feira, no Singapore Airshow, disseram as fontes, apontando para o que seria o maior pedido de aviões até agora no maior evento aeroespacial da Ásia.