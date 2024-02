Google fecha parceria com SP para instalar 2º centro de engenharia no Brasil

"O espaço será multidisciplinar e também será composto de profissionais dos mais diversos setores da Engenharia do Google", acrescentou a companhia. "Os profissionais trabalharão em estreita colaboração com o Centro de Engenharia de Belo Horizonte, primeiro escritório do Google na América Latina."

O diretor de engenharia do Google, Alexandre Freire, disse em nota que o objetivo é que o novo escritório em São Paulo se torne referência global em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de IA para soluções de segurança online.

O Brasil é um dos maiores mercados para os produtos e serviços do Google no mundo, de acordo com o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, que afirmou no comunicado que a companhia seguirá "investindo e contribuindo para o desenvolvimento do país nas próximas décadas".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)