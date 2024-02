Taxas futuras de juros fecham em baixa no Brasil após ata do último encontro do Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em baixa no Brasil, em sintonia com a perda de força dos Treasuries no exterior imediatamente após a divulgação da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve, que demonstrou preocupação com a possibilidade de corte de juros muito cedo nos Estados Unidos.

A sessão foi marcada pela expectativa, tanto no Brasil quanto no exterior, da divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed, marcada para a tarde.