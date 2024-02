Dino assume cadeira de ministro do Supremo em posse concorrida

A posse do novo ministro do STF foi acompanhada por Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de ministros de Estado, magistrados e outras autoridades.

O presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, fez uma brevíssima saudação de boas vindas a Dino, que não discursou na cerimônia. Ele destacou a passagem do novo ministro do STF pelos Três Poderes -- antes de entrar para a política, ele foi juiz federal de carreira.

"Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade. E a presença maciça de pessoas de todas as visões aqui documenta a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade”, disse Barroso no discurso.

A posse de Dino no Supremo ocorre no dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-autoridades de seu governo foram convocados pela Polícia Federal a depor sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado contra Lula. Dino, enquanto ministro da Justiça, teve atuação firme em relação à gestão Bolsonaro e os atos violentos no 8 de janeiro do ano passado.

(Reportagem de Ricardo Brito)