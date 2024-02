Expansão da atividade empresarial dos EUA perde força em fevereiro, aponta PMI

A pesquisa sugeriu que a economia continuou a se expandir no primeiro trimestre apesar de uma série de dados fracos em janeiro, incluindo vendas no varejo, início de construção de moradias e produção industrial, que foram atribuídos às temperaturas frias em todo o país.

A medida de novos pedidos recebidos por empresas privadas da pesquisa da S&P Global caiu para 51,3 neste mês, em comparação com 52,6 em janeiro. A medida de preços pagos por insumos caiu para 55,0, o nível mais baixo desde outubro de 2020, de 56,9 em janeiro.

Dados do governo na semana passada mostraram aumentos maiores do que o esperado nos preços ao consumidor, ao produtor e de importados em janeiro, o que a maioria dos economistas atribuiu a reajustes do início do ano. Mas outros temiam que a inflação pudesse estar acelerando.

Os mercados financeiros adiaram suas expectativas para o primeiro corte na taxa de juros pelo Federal Reserve de maio para junho. Desde março de 2022, o banco central dos EUA aumentou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

O PMI preliminar de manufatura subiu de 50,7 no mês anterior para 51,5, a leitura mais alta desde setembro de 2022. Já o de serviços caiu para 51,3, de 52,5 no mês anterior.

(Reportagem de Lucia Mutikani)