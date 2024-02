FMI vê riscos de baixa para Japão em 2024 e recuperação no Reino Unido

Ela destacou que a inflação estava em queda, mas "o trabalho ainda não está concluído no que diz respeito à política monetária" e disse que o FMI estava pedindo aos bancos centrais que se precavessem contra a flexibilização prematura das taxas de juros.

Quando o núcleo das pressões de preço e as expectativas de inflação estiverem se movendo de forma clara e decisiva em direção aos níveis das metas, alguns ajustes na política monetária "podem ser justificados", disse ela.

Kozack também ressaltou que a política monetária estava se tornando menos sincronizada, com algumas economias de mercados emergentes começando a reduzir as taxas de juros, enquanto algumas economias avançadas estavam se segurando para garantir que as pressões inflacionárias diminuíssem.

O Japão entrou inesperadamente em recessão no final do ano passado, perdendo seu título de terceira maior economia do mundo para a Alemanha e levantando dúvidas sobre quando o banco central do país começaria a sair de sua política monetária ultraflexível que já dura uma década.

Alguns analistas estão alertando para outra contração no trimestre atual, já que a fraca demanda na China, o consumo lento e a interrupção da produção em uma unidade da Toyota Motor Corp apontam para um caminho desafiador para a recuperação econômica.

Kozack disse que a produção mais fraca do que o esperado do Japão no segundo semestre foi impulsionada pelo fraco consumo e investimento interno, embora o crescimento em 2023 como um todo tenha permanecido robusto graças às fortes exportações.