Mercado vê mais crescimento em 2024 e volta a elevar projeção de inflação em 2025, mostra Focus

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou ainda recuo de 0,01 ponto percentual na expectativa para a alta do IPCA este ano, a 3,81%. Mas, pela segunda semana seguida, a conta para o ano que vem subiu, com a inflação calculada agora em 3,52%, de 3,51%. Para 2026 e 2027 a projeção continua sendo de uma alta de 3,50% do IPCA.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve mudanças no cenário para a política monetária, com a taxa básica de juros Selic calculada em 9,0% em 2024 e 8,50% em 2025.

A divulgação do Focus desta semana, com dados coletados até 16 de fevereiro, foi adiada por duas vezes devido ao movimento dos servidores da autarquia por melhores salários. Normalmente o levantamento é divulgado pelo BC às segundas-feiras.