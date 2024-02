Mercedes-Benz reforçará segmento de motores a combustão diante de desaceleração da demanda por veículos elétricos

O crescimento econômico mais lento, os gargalos da cadeia de suprimentos e as tensões comerciais envolvendo China, Estados Unidos e União Europeia também pesaram sobre as perspectivas da Mercedes-Benz para 2024, disse a montadora, prevendo retornos mais baixos sobre as vendas em sua divisão de carros e vans.

As vendas do primeiro trimestre provavelmente ficarão abaixo do nível do ano anterior, disse a empresa.

Espera-se que as vendas de veículos eletrificados, incluindo híbridos, permaneçam em aproximadamente entre 19% e 21% do total, disse a Mercedes-Benz, em linha com os relatórios do setor sobre o crescimento mais lento da demanda por veículos elétricos.

A montadora de carros de luxo relatou um retorno ajustado sobre as vendas em sua divisão de carros de 12,6% para 2023, em linha com sua previsão, já que a inflação e os custos relacionados à cadeia de suprimentos, bem como a escassez de componentes, afetaram seus lucros.

Para 2024, a empresa disse que esperava um retorno ajustado menor, de 10% a 12% para carros e de 12% a 14% para vans, abaixo dos 15,1% do ano passado.

A empresa aumentou seu preço médio em 2%, para 74.200 euros, e elevou os gastos com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias futuras, como a plataforma MB.OS.