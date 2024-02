Taxas futuras têm alta firme com ata do Fed e dados econômicos fortes nos EUA

“O PMI (dos EUA) ajudou a aliviar um pouco lá fora, mas aqui (a curva) não voltou”, disse o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano.

Pela manhã, a S&P Global informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu de 52,0 em janeiro para 51,4 em fevereiro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. Na prática, o dado sugeriu certa piora na atividade econômica nos EUA.

De acordo com Serrano, a ata do último encontro de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta quinta-feira, também trouxe um tom hawkish (duro com a inflação), o que reforçou a tendência de abertura das curvas de juros no Brasil e no exterior.

Neste cenário, no fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,005%, ante 9,984% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,83%, ante 9,773% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10%, ante 9,933%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,255%, ante 10,185%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,68%, ante 10,611%.

Perto do fechamento desta quinta-feira a curva a termo brasileira precificava 94% de chances de o corte da taxa básica Selic em março ser de 0,50 ponto percentual, como vem sinalizando o Banco Central. Atualmente a Selic está em 11,25% ao ano.