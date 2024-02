Ações da China fecham em alta pela 9ª sessão em meio a medidas de suporte

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta pela nona sessão nesta sexta-feira, impulsionadas por medidas para estimular o crescimento econômico e aumentar a confiança do mercado, enquanto os investidores aguardam novas orientações de política monetária e indicadores econômicos para avaliar se a recuperação do mercado poderá se manter.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,09%, fechando no nível mais alto desde dezembro, enquanto o índice de Xangai subiu 0,55%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,1%.

Na primeira semana após o feriado do Ano Novo Lunar, o CSI300 ganhou 3,7% e o Hang Seng subiu 2,4%.