Cortes nos juros provavelmente serão apropriados "ainda este ano", diz Williams, do Fed

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, vê o banco central dos Estados Unidos no caminho certo para cortes na taxa de juros "ainda este ano", apesar das leituras mais fortes do que o esperado sobre a inflação e o mercado de trabalho em janeiro, de acordo com uma entrevista publicada nesta sexta-feira pela Axios.

"Minha visão geral da economia basicamente não mudou com base em um mês de dados", afirmou Williams em uma entrevista realizada na quinta-feira, destacando que o progresso da inflação em direção à meta de 2% do Fed pode ser "um pouco instável".

"Em algum momento, acho que será apropriado recuar na política monetária restritiva, provavelmente mais tarde neste ano", disse Williams. Embora uma mudança significativa nas perspectivas econômicas possa exigir uma reformulação, ele disse que "o aumento da taxa de juros não é meu cenário base", informou a Axios.