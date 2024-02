Ibovespa fecha em queda e perde patamar dos 130 mil pontos, mas sobe na semana

No Brasil, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, mencionou nesta sexta-feira que a autarquia está focando dados de salários em meio a incertezas sobre indicadores mais amplos do mercado de trabalho, visando compreender o impacto que eles têm na inflação de serviços.

A queda na sessão teve influência ainda do recuo nos preços do petróleo no exterior, que puxou para baixo os papéis da Petrobras, de forte peso no índice, e do balanço aquém do esperado da B3 na véspera, apesar do contraponto positivo oferecido pelo avanço das ações da Vale, disse o analista da Buena Vista Capital, Renato Nobile.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 0,24%, a 67,38 reais, após a mineradora reportar na véspera lucro líquido de 2,42 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 35% versus o mesmo período de 2022, com impactos de alta na provisão referente ao rompimento de barragem da Samarco e por um aumento no lucro tributável. A companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor total bruto de quase 2,74 reais por ação. Nesta sexta-feira, o vice-presidente executivo de Soluções de Minério de Ferro da empresa, Marcelo Spinelli, afirmou que a companhia prevê elevar as vendas para fora da China neste ano, apontando para uma expectativa de crescimento de demanda em localidades como Japão e Europa. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 0,45%, a 899 iuanes (124,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuou 0,69%, a 41,90 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela companhia, fechou em queda de 2,5%. A petroleira anunciou mais cedo o investimento de 250 milhões de reais em projetos culturais. No setor, 3R PETROLEUM ON caiu 4,02%, PETRORECONCAVO ON perdeu 3,02% e PRIO ON cedeu 2,45%.

- B3 ON caiu 1,58%, a 12,45 reais, após divulgar lucro líquido de 915,5 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 8,8% na comparação com o mesmo período em 2022, em resultado abaixo das previsões de analistas. A receita líquida da empresa de infraestrutura para o mercado financeiro caiu 2,8%, para 2,24 bilhões de reais no período.