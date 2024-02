Ibovespa sobe com Vale após resultado trimestral

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,29%, a 34,26 reais, enquanto BRADESCO PN subia 0,21%, a 14,03 reais.

- B3 ON subia 0,16%, a 12,67 reais, após divulgar lucro líquido de 915,5 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 8,8% na comparação com o mesmo período em 2022, em resultado abaixo das previsões de analistas. A receita líquida da empresa de infraestrutura para o mercado financeiro caiu 2,8%, para 2,24 bilhões de reais no período.

- LOJAS RENNER ON avançava 3,11%, a 15,60 reais, com analistas do JPMorgan reiterando recomendação "overweight" para as ações da varejista de moda e alertando para tendências de crescimento potencialmente melhores do que o esperado no Brasil. Os analistas elevaram o preço-alvo dos papéis de 15,50 para 17 reais.

- GPA ON caía 0,75%, a 3,95 reais, em dia negativo para o setor. A varejista anunciou nesta sexta-feira que está negociando com vários "potenciais compradores" diferentes a venda de seus postos de combustível e do imóvel onde está sua sede na cidade de São Paulo, mas que ainda não chegou a acordos vinculantes. CARREFOUR BRASIL ON perdia 1,56% e ASSAÍ ON recuava 1,48%.