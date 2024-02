M. Dias Branco mira parceria com hidrelétricas de pequeno porte da Serena Energia

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo cearense M. Dias Branco, líder brasileiro no setor de massas e biscoitos, informou nesta sexta-feira que firmou memorando de entendimento visando parceria societária envolvendo duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) controladas pela Serena Energia, antiga Omega Energia.

O valor do acordo não foi revelado no comunicado ao mercado. As centrais estão localizadas no complexo Indaiás, no município de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, com capacidade instalada de 32,5 megawatts (MW), de acordo com M. Dias Branco.

"O negócio faz parte da estratégia da companhia de diversificação de sua matriz de energia a partir de fontes renováveis, acesso a insumos que fazem parte de seu processo produtivo e aumento da competitividade", afirmou a empresa.