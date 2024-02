Petróleo fecha em queda, enquanto expectativa para corte de juros nos EUA recua

Na semana, o Brent caiu cerca de 2% e o WTI caiu mais de 3%. No entanto, as indicações de uma demanda saudável por combustíveis e de preocupações com a oferta poderão reavivar os preços nos próximos dias.

Autoridades do Federal Reserve devem adiar os cortes nas taxas de juros dos EUA por pelo menos mais alguns meses, disse o diretor do Fed, Christopher Waller, nesta quinta-feira, o que poderá abrandar o crescimento econômico e reduzir a procura de petróleo.

O Fed mantém sua taxa básica estável na faixa de 5,25% a 5,5% desde julho passado. As atas da sua reunião do mês passado mostram que a maioria dos participantes estava preocupada com a possibilidade de agir demasiado rapidamente para flexibilizar a política.

(Reportagem adicional de Noah Browning, Natalie Grover e Sudarshan Varadhan)