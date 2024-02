Americanas diz que Justiça homologou plano de recuperação judicial

(Reuters) - A Americanas comunicou nesta segunda-feira que o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta segunda-feira o plano de recuperação judicial (PRJ) do grupo.

A companhia acrescentou que "divulgará comunicados aos credores e ao mercado a respeito dos prazos a serem iniciados com a publicação da decisão judicial que homologou o PRJ", conforme fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A varejista pediu recuperação judicial no começo do ano passado, dias após revelar um rombo contábil de 20 bilhões de reais, em um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil.