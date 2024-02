Dívida pública federal cai 1,08% em janeiro, diz Tesouro

Segundo o órgão, janeiro foi marcado por um "clima de cautela", principalmente devido à expectativa em relação à trajetória das taxas de juros nos Estados Unidos.

No mercado local, a parte mais curta da curva de juros caiu no mês passado com dados favoráveis de inflação, mas houve alta na parte longa com reflexos do cenário externo, disse o Tesouro.

O custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses subiu de 10,51% ao ano em dezembro para 10,65% no mês passado.

Em relação às novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu de 11,62% para 11,56% ao ano.

No período, houve alta no prazo médio de vencimento dos títulos brasileiros para 4,11 anos, ante 3,95 anos registrados em dezembro.

Em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, houve uma redução de 17,22% em janeiro, a 813,23 bilhões de reais. O montante é suficiente para quitar 7,10 meses de vencimentos de títulos --em dezembro, estava em 7,57 meses.