EQI abrirá escritório nos EUA em primeiro passo para expansão internacional

A nova "filial" da EQI será em Miami e irá atender em um primeiro momento residentes brasileiros no território norte-americano. Mas, de acordo com o CEO, Juliano Custódio, os planos contemplam ampliar o atendimento para a comunidade latina e para os próprios norte-americanos.

Clientes da EQI no Brasil já têm acesso ao mercado norte-americano por meio de parcerias do grupo com o próprio BTG e a Avenue Securities, com o total de recursos alocados no momento somando 1,7 bilhão de reais. Com a nova empreitada, Custódio avalia que esse montante pode crescer significativamente.

"Nós gostaríamos de dobrar nosso patrimônio (alocado nos EUA)... Mas achamos que é bem plausível conseguirmos mais 1 bilhão de reais, uns 200 milhões de dólares", estimou.

O executivo ressaltou que, embora a EQI agora passe a ser também uma concorrente da Avenue, uma vez que terá sua própria estrutura naquele país, a parceria com a corretora permanece, assim como os ativos seguirão com a custódia dividida entre a Avenue e o BTG.

A entrada da EQI nos EUA ocorreu por meio da aquisição de uma RIA (Registered Investment Advisor), que é um consultor de investimentos ou uma empresa que fornece aos clientes assessoria financeira certificada pela Securities and Exchange Commission (SEC) ou reguladores de ativos mobiliários estaduais.

Custódio não forneceu detalhes financeiros relacionados à aquisição, mas afirmou que o dono da RIA, que é brasileiro, seguirá como parte da equipe da EQI, assim como outro profissional ligado à essa consultoria e mais dois profissionais que virão da EQI.