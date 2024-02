EXCLUSIVO-Índia considera imposto de exportação sobre minério de ferro de baixa qualidade

A demanda por aço na Índia, a segunda maior produtora de aço bruto do mundo, aumentou o consumo de minério de ferro no país e, no início deste mês, pequenos produtores de aço solicitaram ao Ministério do Aço que tomasse medidas para restringir as exportações, a fim de ajudar a garantir suprimentos locais suficientes a preços acessíveis, disseram as fontes.

A decisão sobre a imposição de um imposto de exportação dependerá das recomendações do Ministério do Aço, que não respondeu a um pedido de comentário da Reuters na segunda-feira.

O governo estava examinando a questão, incluindo os dados de exportação de minério de ferro e as demandas dos pequenos produtores de aço, disseram as fontes, que estão diretamente envolvidas na tomada de decisões, à Reuters. Elas não quiseram ser identificadas, pois as deliberações não são públicas.

Em maio de 2022, a Índia elevou o imposto de exportação de minério de ferro de baixa qualidade em pedaços e finos -- com teor de ferro abaixo de 58% -- de zero para 50%, e aumentou as tarifas sobre pelotas de zero para 45%, como parte dos esforços para atender à crescente demanda local.

Porém, quando as exportações foram interrompidas, o governo eliminou esses impostos em novembro de 2022 e atualmente permite exportações isentas de impostos de minério de ferro de baixa qualidade ou com teor de ferro abaixo de 58%. A Índia exporta principalmente minério de ferro de baixa qualidade.

As exportações de minério de ferro da Índia atingiram 32,2 milhões de toneladas métricas durante os primeiros nove meses do atual ano fiscal, que começou em abril de 2023 -- no valor de 2,7 bilhões de dólares --, ante 9,5 milhões de toneladas há um ano, segundo dados do governo analisados pela Reuters.