Reunião financeira do G20 deixará de lado geopolítica e se concentrará na economia

O Brasil é o atual presidente do G20.

A última versão, ainda em fase de finalização, menciona os riscos de fragmentação e conflitos globais em termos gerais, mas omite qualquer referência direta à invasão da Ucrânia pela Rússia ou à guerra entre Israel e Gaza, disseram as fontes.

As autoridades financeiras e os banqueiros centrais dos EUA, da China, da Rússia e das outras maiores economias do mundo se reunirão em São Paulo para analisar os desdobramentos econômicos globais em um momento de desaceleração do crescimento, crescentes pressões de cargas de dívidas recordes e temores de que a inflação ainda não possa ser controlada, o que está mantendo as taxas de juros altas.

No mês passado, o Fundo Monetário Internacional disse que a chance de um "pouso suave", em que a inflação cai sem desencadear uma recessão global dolorosa, havia aumentado, mas alertou que o crescimento geral e o comércio global continuam abaixo da média histórica.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, há quase exatamente dois anos, abalou o G20, expondo as falhas há muito existentes no grupo e frustrando os esforços das autoridades do G20 para chegar a um consenso sobre uma declaração final, ou comunicado, após suas reuniões.

A Índia e a Indonésia, que detinham a presidência do G20 antes do Brasil, optaram por declarações de presidência que resumissem as áreas de acordo e registrassem as vozes discordantes - principalmente a Rússia - mas até mesmo isso poderia ser difícil, dadas as amargas divisões sobre a guerra de quatro meses em Gaza. A guerra estourou quando os ministros se reuniram pela última vez em Marrakech, no Marrocos, em outubro, intensificando as divisões entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais e os países não ocidentais do G20.