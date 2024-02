Taxas futuras de juros avançam com redução de posições vendidas antes de IPCA-15

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em alta no Brasil, com investidores reduzindo posições vendidas em taxa na véspera da divulgação do IPCA-15 e com os rendimentos dos Treasuries também subindo no exterior.

No início da sessão, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) já oscilavam com leves ganhos, com alguns investidores realizando um movimento de “desalavancagem” no mercado, conforme um profissional ouvido pela Reuters.