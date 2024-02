Ações da China sobem com empresas de IA; investidores aguardam medidas

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta terça-feira com as empresas de inteligência artificial (IA) liderando os ganhos, ajudadas pelo boom da IA nos Estados Unidos, enquanto os investidores aguardavam novos sinais de medidas na próxima reunião parlamentar do governo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,2%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,94%.

As ações asiáticas em geral caíram, com a inflação japonesa um pouco mais forte do que o esperado, deixando os investidores em alerta antes de dados de inflação da a Europa e dos EUA nesta semana.