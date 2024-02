Apple cancela projeto de carro elétrico, diz fonte

Reuters) - A Apple cancelou o trabalho em seu carro elétrico, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto nesta terça-feira, uma década após a fabricante do iPhone iniciar o projeto.

As ações da empresa subiam 0,7% nas negociações pós-mercado, recuperando parte das perdas do pregão mais cedo.

Vários funcionários que trabalhavam no projeto do carro elétrico serão transferidos para a divisão de inteligência artificial (IA) da empresa, de acordo com a Bloomberg News, que noticiou primeiro o assunto. A Apple não quis comentar.