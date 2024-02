Inflação do Japão supera previsões, fim das taxas negativas está à vista

O chamado índice "básico", que exclui os preços dos alimentos frescos e da energia, observado de perto pelo banco central japonês como um indicador restrito da tendência mais ampla dos preços, aumentou 3,5% em janeiro, em relação ao ano anterior, após um aumento de 3,7% em dezembro.

"No que diz respeito aos preços, não há nada nos dados de hoje que impeça o movimento do Banco do Japão no sentido de acabar com as taxas negativas, o que, em minha opinião, ocorrerá em abril", disse Izuru Kato, economista-chefe da Totan Research.

"Ao mesmo tempo, o Banco do Japão precisa encontrar um equilíbrio em vista dos dois trimestres consecutivos de contração do produto interno bruto (PIB) e do consumo privado sem brilho, enquanto o iene fraco criou uma situação semelhante à estagflação", acrescentou ele, referindo-se a uma combinação de baixo crescimento e inflação elevada.