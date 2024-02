Minério de ferro sobe com esperanças sobre demanda da China e possível imposto da Índia

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, apoiados por esperanças de recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e por um possível imposto de exportação sobre o minério de ferro indiano de baixa qualidade, embora a menor produção de aço no curto prazo tenha limitado os ganhos.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,24%, a 897,5 iuanes (124,70 dólares) por tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subiu 1,75%, a 117,45 dólares a tonelada.