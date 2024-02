Banco Mundial simplificará garantias de empréstimos e investimentos com meta anual de US$20 bi

O banco disse que as mudanças, que começarão em 1º de julho, proporcionarão "uma experiência integrada para os clientes e um acesso mais fácil ao conjunto completo de garantias".

O Banco Mundial atualmente garante cerca de 6,8 bilhões de dólares em empréstimos e contratos de investimento anualmente em suas unidades de negócios, incluindo a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA, na sigla em inglês), o International Finance Corp do setor privado e seu braço de empréstimos Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

As garantias incluem seguro para riscos de crédito, riscos políticos, quebra de contrato, restrições monetárias e outros impedimentos ao investimento privado em países em desenvolvimento. A expansão dessas garantias é um componente essencial dos esforços do banco para ampliar seu balanço patrimonial e aumentar os empréstimos em mais de 150 bilhões de dólares em 10 anos para ajudar a combater as mudanças climáticas e outras crises globais.

As mudanças anunciadas nesta quarta-feira marcam os primeiros resultados tangíveis de um grupo de executivos de investimento do setor privado reunidos no ano passado pelo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, chamado de Laboratório de Investimento do Setor Privado, para desenvolver ideias para atrair mais capital privado para energia limpa e outros investimentos em países em desenvolvimento.

O Banco Mundial disse que o plano pede a simplificação dos produtos de garantia em um único menu abrangente que permitiria aos clientes identificar e selecionar facilmente o instrumento mais adequado às suas necessidades. Uma nova abordagem comum padroniza as revisões de garantia, substituindo uma colcha de retalhos de diferentes processos, regras e padrões que agora "retêm seu potencial e impede o acesso do cliente", disse o banco.

"Precisamos dos recursos e da engenhosidade do setor privado para enfrentar os principais desafios globais", disse Banga em um comunicado. "Ao consolidar nossas ofertas, simplificar os processos e aumentar o acesso, estamos proporcionando às empresas um acesso mais rápido e fácil às garantias."