França apoia no G20 imposto mínimo global sobre bilionários

PARIS (Reuters) - A França quer um novo esforço para um imposto mínimo global sobre os super-ricos, com base no sucesso de um mínimo de 15% para multinacionais que entrará em vigor este ano, disse o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, nesta quarta-feira.

"Atualmente, as pessoas mais ricas podem evitar pagar o mesmo nível de imposto que outras pessoas menos ricas. Queremos evitar essa otimização tributária", afirmou Le Maire à margem das reuniões com seus pares do G20 em São Paulo.

Um estudo realizado em outubro pelo Observatório Fiscal da União Europeia, um grupo de pesquisa, apontou que um imposto mínimo global sobre bilionários poderia arrecadar 250 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 2% dos quase 13 trilhões de dólares em riqueza pertencentes a 2.700 bilionários em todo o mundo.