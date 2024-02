Gol obtém aprovação judicial para empréstimo US$1 bi em plano de recuperação nos EUA

Por Dietrich Knauth

NOVA YORK (Reuters) - A Gol recebeu nesta quarta-feira aprovação de um tribunal dos Estados Unidos para um empréstimo de 1 bilhão de dólares, depois de sanar preocupações de um grupo de credores que temiam ser preteridos na operação.

A Gol já aguardava autorização para um empréstimo de 950 milhões de dólares na modalidade "debtor in possession" (DIP) no âmbito do seu plano de recuperação judicial nos EUA, mas permitiu que credores que contestavam o DIP contribuíssem com 50 milhões de dólares adicionais no novo financiamento e recebessem juros sobre a nova dívida, disse o advogado da Gol, Justin Cunningham, em uma audiência em Manhattan.