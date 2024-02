Ibovespa recua com IRB(Re) entre maiores quedas; BRF sobe

- ENGIE BRASIL ON caía 0,34%, a 41,65 reais, após reportar lucro líquido de 948 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 6,4% ante igual período um ano antes.

- SUZANO ON avançava 0,92%, a 57,34 reais, tendo no radar resultado trimestral após o fechamento do mercado. Analistas do BTG Pactual também reiteraram recomendação de "compra" para os papéis, com preço-alvo de 79 reais.

- PORTO SEGURO ON, que não faz parte do Ibovespa, mostrava alta de 4,10%, a 28,67 reais, após reportar lucro líquido de 689 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023.