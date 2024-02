Ministro da França diz que Georgieva é "a pessoa certa" para o comando do FMI

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, elogiou nesta quarta-feira Kristalina Georgieva pelo "excelente trabalho" que ela vem fazendo como diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), indicando que a apoiaria para um segundo mandato.

Le Maire disse a repórteres, durante a cúpula do G20 em São Paulo, que faz sentido manter Georgieva no cargo mais alto do credor global.

O mandato de cinco anos de Georgieva termina em outubro.