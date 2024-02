Raízen precifica US$1,5 bi em bonds de "sustentabilidade" com prazos de 10 e 30 anos

Por Patricia Vilas Boas

NOVA YORK (Reuters) - A Raízen lançou 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à "sustentabilidade" no exterior com prazos de 10 e 30 anos, com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento renováveis, informou a companhia nesta quarta-feira.

Foram 1 bilhão de dólares em bonds de 10 anos, e cupom de 6,45%, e 500 milhões de dólares com vencimento em 30 anos, e cupom de 6,95%, conforme comunicado ao mercado.