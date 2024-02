Zuckerberg discute dispositivos de realidade mista e IA com líderes da LG na Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, reuniu-se nesta quarta-feira com executivos da LG Electronics para discutir uma parceria mais forte em dispositivos de realidade estendida (XR), bem como uma possível cooperação em inteligência artificial, informou a LG.

Zuckerberg chegou à Coreia do Sul na terça-feira e espera-se que tenha discussões sobre IA e se reúna com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e com os chefes das potências tecnológicas do país.

Ele teve conversas com o presidente-executivo da LG Electronics, William Cho, e com o diretor de operações da empresa controladora LG Corp, Kwon Bong-seok, sobre a estratégia de negócios relacionada ao desenvolvimento de dispositivos XR de próxima geração, disse a LG Electronics em um comunicado.