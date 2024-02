Atenção à reta final do combate à inflação é consenso no G20, diz diretor do BC

Por Bernardo Caram

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quinta-feira que apesar do sucesso observado na desinflação global até o momento, os membros do G20 defendem que a trajetória final do combate à inflação seja tratada com "muita atenção".

Em entrevista à imprensa durante as reuniões de autoridades financeiras do grupo, Picchetti afirmou que ainda "falta o último quilômetro da corrida", e citou como riscos os desdobramentos de tensões geopolíticas e as questões climáticas.