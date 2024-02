Brasil, Suriname e Guiana buscam cooperação no setor de petróleo e gás, diz comunicado

(Reuters) - Brasil, Guiana e Suriname chegaram a um acordo para aprofundar as discussões sobre a cooperação no setor de petróleo e gás, incluindo exploração e produção, de acordo com um comunicado conjunto divulgado pelos países nesta quinta-feira após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os líderes dos dois vizinhos.

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, disse que espera que a Petrobras se envolva mais na exploração em seu país, de acordo com um comunicado do governo brasileiro.

Lula disse que conversaria com a Petrobras sobre possíveis parcerias com a Guiana, onde a Exxon Mobil fez grandes descobertas de petróleo.