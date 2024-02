Ibovespa fecha em queda com Ambev entre maiores perdas após balanço desapontar

Araújo também chamou a atenção para outras questões com efeito no pregão brasileiro desta quinta-feira, como a temporada de balanços, com os números de empresas como Ambev, além do fato de ser fechamento de mês, o que sempre traz um pouco mais de volatilidade para os papéis.

DESTAQUES

- AMBEV ON caiu 6,47%, a 12,58 reais, após a fabricante de bebidas reportar queda de 11% no lucro líquido do quarto trimestre, para 4,5 bilhões de reais, bem como declínio de 12% na receita. Executivos da companhia afirmaram que a Ambev tem "confiança" em sua capacidade de acelerar volumes de vendas em 2024.

- GPA ON recuou 8,62%, a 4,03 reais, após dois pregões seguidos de forte valorização, período em que acumulou alta de 26%.

- ULTRAPAR ON perdeu 3,86%, a 29,36 reais, em meio à análise do balanço do último trimestre de 2023, que mostrou alta de 33% no lucro líquido, para 1,1 bilhão de reais, bem como de declarações do CFO, de que o conglomerado avalia "seriamente" as possibilidades de alocação de capital, o que pode incluir eventuais aquisições.

- MRV&CO ON cedeu 2,93%, a 7,62 reais, na segunda sessão consecutiva, tendo no radar o resultado da companhia do quarto trimestre após o fechamento do mercado. No setor, CYRELA ON subiu 2,08% e EZTEC ON avançou 1,93%.