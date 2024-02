Ministros das Finanças do G20 fracassam em chegar a comunicado conjunto e Brasil divulga resumo

O Japão disse a seus pares do G20 na quarta-feira que condena o ato de terrorismo do Hamas e que está profundamente preocupado com a crise humanitária em Gaza, disse aos repórteres o vice-ministro das Finanças para assuntos internacionais, Masato Kanda.

As autoridades brasileiras anfitriãs do evento tentaram concentrar as conversas na cooperação econômica para lidar com questões como mudança climática e pobreza, mas países como a Alemanha pressionaram por uma declaração conjunta que mencionasse as guerras na Ucrânia e em Gaza.

O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, insistiu que não poderia haver negócios como de costume, pois havia uma guerra contra a Ucrânia, o "terror" do Hamas e uma situação humanitária em Gaza.

"Tudo isso não pode nos deixar indiferentes, tudo isso deve ser discutido aqui", disse ele aos repórteres.

APOIO À AGENDA SOBRE DESIGUALDADE

Embora essas tensões tenham pairado sobre a reunião em São Paulo, Achim Steiner, chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), considerou o início da presidência do Brasil este ano como um sucesso, uma vez que a única contenda do segundo dia de conversações sobre a vertente financeira foi "por causa de algumas palavras" numa declaração conjunta.