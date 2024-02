Petróleo cai com peso dos dados de inflação dos EUA e aumento da produção da Opep

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira com peso de dados de inflação dos Estados Unidos que sugeriram um abrandamento da maior economia do mundo, o que poderia enfraquecer a demanda por petróleo, e com um aumento da produção da Opep.

O petróleo Brent para entrega em abril fechou a 83,62 dólares o barril, uma queda de 0,06 dólar. O petróleo dos EUA fechou a 78,26 dólares o barril, queda de 0,28 dólar.