Wall St sobe após dados de inflação em linha com o esperado

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, uma vez que um indicador-chave de inflação ficou em linha com as estimativas, aumentando as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no primeiro semestre do ano.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Fed, subiu 0,3% em janeiro, como esperado. Os preços subiram 2,4% em uma base anual, também de acordo com as estimativas.